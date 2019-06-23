Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко перешёл к Буцаевой
Андрей Лёвин
13:40, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/8f7239a0-95a3-11e9-8e71-fa163e074e61_1024.jpgВладимир Самойлов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский фигурист Владимир Самойлов перешёл к тренеру Виктории Буцаевой.
Самойлов работает со мной, перешёл во многом из-за того, что у них с Василевским не было своего льда. А тренироваться на разных катках — это ужасно, мы сами это проходили, когда пять месяцев у нас был ремонт, — приводит «Р-Спорт» слова Буцаевой.
Ранее Самойлов тренировался у Этери Тутберидзе и в академии Евгения Плющенко.
На чемпионате России 2019 года в Саранске спортсмен занял 11-е место.
Ранее News.ru писал, что российская фигуристка Алина Загитова удалила фото с прямой линии Путина.