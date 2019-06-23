Владимир Самойлов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский фигурист Владимир Самойлов перешёл к тренеру Виктории Буцаевой.

Самойлов работает со мной, перешёл во многом из-за того, что у них с Василевским не было своего льда. А тренироваться на разных катках — это ужасно, мы сами это проходили, когда пять месяцев у нас был ремонт, — приводит «Р-Спорт» слова Буцаевой.

Ранее Самойлов тренировался у Этери Тутберидзе и в академии Евгения Плющенко.

На чемпионате России 2019 года в Саранске спортсмен занял 11-е место.

Ранее News.ru писал, что российская фигуристка Алина Загитова удалила фото с прямой линии Путина.

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