Самойлов работает со мной, перешёл во многом из-за того, что у них с Василевским не было своего льда. А тренироваться на разных катках — это ужасно, мы сами это проходили, когда пять месяцев у нас был ремонт, — приводит « Р-Спорт » слова Буцаевой.