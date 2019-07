В составе «армейцев» испанский защитник стал победителем Евролиги, дважды выиграл Единую лигу, а также был признан самым ценным игроком «финала четырёх» турнира.

За ЦСКА Родригес провёл 124 матча, в которых набирал 11,4 очка и делал 4,8 результативной передач в среднем за игру.