Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Серхио Родригес перешёл в итальянский «Милан».
В составе «армейцев» испанский защитник стал победителем Евролиги, дважды выиграл Единую лигу, а также был признан самым ценным игроком «финала четырёх» турнира.
За ЦСКА Родригес провёл 124 матча, в которых набирал 11,4 очка и делал 4,8 результативной передач в среднем за игру.
Where did we meet him before?— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936)
Any suggestions?
#WeNotMe @SergioRodriguez pic.twitter.com/sO5xwKEPgR 30 июля 2019 г.
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