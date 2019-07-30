Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская фигуристка Алла Лобода, которая выступала в паре с Павлом Дроздом, объявила о завершении спортивной карьеры в 20 лет.

В честь меня и Паши Дрозда поднимался флаг России в Риге, Гданьске, Куршевеле, два раза в Барселоне, Братиславе, Линце, Таллине. Мне безумно приятно вспоминать эти моменты. Наш дуэт Лобода —...