Нандо де Коло Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший атакующий защитник ЦСКА Нандо де Коло стал игроком турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с французом подписано на три года.

Де Коло перешёл в ЦСКА в 2013 году, стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским капитаном команды Кайлом Хайнсом, ранее писал News.ru.

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