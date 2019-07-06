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Федерация регби России считает, что политические жесты, которые можно неверно понять, на поле спортивных соревнований недопустимы, заявил председатель правления организации Станислав Дружинин.

Он напомнил, что на российском чемпионате в 2019 году выступают представители Грузии, Украины, ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Тонги, Молдавии, Латвии и Бенина. Регби — спорт джентльменов, в который неуместно вмешивать...