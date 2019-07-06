Бывший атакующий защитник ЦСКА Нандо де Коло стал игроком турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с французом подписано на три года.
Fenerbahçe Beko'ya hoş geldin— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol)
@NandoDeColo! https://t.co/9ifu98s2Bu pic.twitter.com/wXzpPMODze 6 июля 2019 г.
Де Коло перешёл в ЦСКА в 2013 году, стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ.
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