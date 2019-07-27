https://static.news.ru/photo/a05d64fa-b07f-11e9-a8bc-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Тараканова Фото: Luu - Own work, CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Российская фигуристка Анастасия Тараканова столкнулась с финансовыми проблемами при подготовке к новому сезону.

Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих, по стечению ряда обстоятельств, она очень серьёзная, и вложить им еще более трёх миллионов, которые нужны мне на новый сезон, не представляется возможным, — цитирует Тараканову Газета.Ru .

Фигуристка присоединилась к группе Плющенко в 2018 году после расставания с другим российским специалистом — Этери Тутберидзе. Она является бронзовым призёром финала юниорского Гран-при сезона-2017/18.

Ожидается, что теперь спортсменка будет работать со Светланой Пановой, у которой тренировалась до перехода к Тутберидзе.

Ранее ученица Тутберидзе впервые прыгнула сложнейший каскад, писал News.ru.