https://static.news.ru/photo/a2192d58-a489-11e9-9cd6-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Ищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко рассказала об ожиданиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кваджу.

Я уверена, что результат будет самым хорошим, и, безусловно, всей страной будем болеть за девушек, но все медали завоевать, к сожалению, не получится, потому что в одном виде программы сборная России не представлена, это новая программа «хайлайт». Соответственно, в других программах, как уже доказала Светлана Колесниченко, я думаю, что девушки выполнят всё на высочайшем уровне, как всегда будут на три головы выше, — сказала Ищенко корреспонденту News.ru.

Кроме того, синхронистка надеется, что россиянки «выполнят программы на 100%» благодаря тренерам, которые работают с нашими девушками.

У нас лучшие в мире тренеры, которые работают с девушками в индивидуальных видах, в микст-дуэте и группе, — добавила бывшая спортсменка.

В новом виде программы «хайлайт» будут принимать участие 10 спортсменок. В каждом выступлении должны быть четыре обязательных акробатических элемента, которые и оцениваются судьями. В этом году сборная России не участвует в этой дисциплине.

Российская синхронистка попала в финал ЧМ по водным видам спорта, ранее писал News.ru.