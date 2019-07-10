Российская фигуристка Полина Цурская, закончившая карьеру в 17 лет, рассказала, почему за год до этого покинула группу Этери Тутберидзе.
Пошли травмы. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала всё в штыки, — приводит слова Цурской «
Советский спорт».
Фигуристка тренировалась в команде Тутберидзе с 2013 по 2018 год, затем перешла в ЦСКА к Елене Буяновой. Весной 2019 года девушка объявила о завершении карьеры.
Фигуристка Анастасия Галустян подвела итоги непростого для себя сезона, отметив, что её сильно подкосила серьёзная травма спины, полученная на чемпионате Европы в Минске, писал News.ru.