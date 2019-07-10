https://static.news.ru/photo/5651d710-a2fb-11e9-bedf-fa163e074e61_1024.jpg Полина Цурская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Полина Цурская, закончившая карьеру в 17 лет, рассказала, почему за год до этого покинула группу Этери Тутберидзе.

Пошли травмы. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала всё в штыки, — приводит слова Цурской « Советский спорт ».

Фигуристка тренировалась в команде Тутберидзе с 2013 по 2018 год, затем перешла в ЦСКА к Елене Буяновой. Весной 2019 года девушка объявила о завершении карьеры.

Фигуристка Анастасия Галустян подвела итоги непростого для себя сезона, отметив, что её сильно подкосила серьёзная травма спины, полученная на чемпионате Европы в Минске, писал News.ru.