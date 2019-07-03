https://static.news.ru/photo/80337b92-9d74-11e9-9038-fa163e074e61_1024.jpg Фото: isslerimages/Global Look Press

Британский велогонщик Марк Кэвендиш, занимающий второе место в истории по количеству побед на отдельных этапах «Тур де Франс», впервые за 13 лет не выступит на «Большой петле».

Британец не оказался в составе команды Team Dimension Data, которая занимает последнее место в рейтинге Мирового тура.

На «Тур де Франс» Кэвендиш выиграл 30 этапов и уступает только Эдди Мерксу, у которого 34 этапа. Британец дебютировал на французской веломногодневке в 2007-м году в составе команды T-Mobile Team, с тех пор он никогда не пропускал Гранд-тур Франции. В конце нынешнего сезона у него заканчивается контракт Team Dimension Data.

«Тур де Франс», протяженностью 3480,3 км., стартует 6 июля. Маршрут будет проложен против хода часовой стрелки через Вогезы, Массив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции, Альпы и пройдёт по территории Бельгии и Франции.

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