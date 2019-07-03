В конце июня в Сети появился необычный челлендж под названием Bottle Cap Challenge, который взорвал социальные сети. Суть, на первый взгляд, достаточно простая — необходимо просто открыть крышку бутылки ногой. Но, как оказалось, всё не так просто. News.ru подобрал самое интересное.
Изначально флешмоб был запущен исключительно внутри бойцов смешанных боевых искусств (MMA). 26 июня казахстанский спортсмен Каро Пашикян опубликовал видео в своём Instagram, где подробно описал правила игры и передал эстафету нескольким коллегам по цеху, включая экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Кроме того, Питон (прозвище Пашикяна. — News.ru) отметил английского актёра Джейсона Стейтема, известного по фильмам «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Форсаж» и другие.