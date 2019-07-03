В конце июня в Сети появился необычный челлендж под названием Bottle Cap Challenge, который взорвал социальные сети. Суть, на первый взгляд, достаточно простая — необходимо просто открыть крышку бутылки ногой. Но, как оказалось, всё не так просто. News.ru подобрал самое интересное.

Изначально флешмоб был запущен исключительно внутри бойцов смешанных боевых искусств (MMA). 26 июня казахстанский спортсмен Каро Пашикян опубликовал видео в своём Instagram, где подробно описал правила игры и передал эстафету нескольким коллегам по цеху, включая экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Кроме того, Питон (прозвище Пашикяна. — News.ru) отметил английского актёра Джейсона Стейтема, известного по фильмам «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Форсаж» и другие.

Первым вызов принял двукратный чемпион Евразии, чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин, тем самым запустив цепочку «слоу-мо» видео.

После него эстафету поддержал бывший дизайнер Nike Эрролсон Хью, от которого ролик опубликовал чемпион в полулёгком дивизионе UFC Макс Холлоуэй.

Холлуэй вышел за спортивные границы, передав челлендж известному американскому музыканту Джонну Майеру.

И благодаря приглашению принять участие Стейтема, #BottleCapChallenge принял масштабные обороты.

Стейтем, в свою очередь, отметил режиссёра Гая Ричи. Однако быстрее британского кинорежиссёра отреагировал Конор Макгрегор, назвав работу актёра «отличной».

Отличная работа, Джейсон Стейтем, снимаю крышечку (английская идиома «I tip my hat to you» означает «Снимаю шляпу». — News.ru). Возьму её отсюда. Заодно вызываю Флойда Мейвезера, — написал Макгрегор.

Американский учитель каратэ Сет Адамс изучил публикации «первооткрывателя», Макгрегора и Стейтема, заявив, что это было довольно круто. Ролик не оставит равнодушным точно никого.

К началу июля волна лишь поднялась. В челлендже стали принимать участие не только спортсмены. Например, идею поддержал шоумен Гарик Харламов, который попытался повторить трюк.

Но по мнению нашей редакции, всех «сделал» трёхкратный чемпион мира по хоккею с шайбой, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.