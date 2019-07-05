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Главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) приложит максимум усилий, чтобы допущенные к международным соревнованиям российские легкоатлеты приняли участие в зарубежных турнирах.

Сделаем всё возможное, чтобы ребята поехали. И, конечно, будем обсуждать с тренерским советом, кто из допущенных сегодня может поехать на основной старт, чемпионат мира — конечно, при условии, что у них будет норматив, — сказал Борзаковский « Р-Спорт ».

Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.

В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.