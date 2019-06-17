Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило факты использования запрещённого метода в одном из спортивных училищ Чувашии и планирует открыть дело о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменами.
Как сообщает пресс-служба РУСАДА, было выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом.
Планируется открыть дело по 33 спортсменам, среди которых 17 легкоатлетов, пять представителей самбо, три — велоспорта, два — биатлона, по одному — представители спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (лёгкая атлетика), с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (лёгкая атлетика).
Ранее российскую пловчиху Кристину Попову дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещённых препаратов, писал News.ru.