https://static.news.ru/photo/1a78c6fa-90f8-11e9-be90-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило факты использования запрещённого метода в одном из спортивных училищ Чувашии и планирует открыть дело о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменами.

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, было выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом.

Планируется открыть дело по 33 спортсменам, среди которых 17 легкоатлетов, пять представителей самбо, три — велоспорта, два — биатлона, по одному — представители спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (лёгкая атлетика), с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (лёгкая атлетика).

Ранее российскую пловчиху Кристину Попову дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещённых препаратов, писал News.ru.