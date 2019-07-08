Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном зачёте, чемпионка Европы Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры.
Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению, — написала фигуристка на своей странице в Instagram.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на негативные комментарии под постом в своём Instagram, в котором спросил подписчиков, на какой из двух Porsche ему ехать, писал News.ru.