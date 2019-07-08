https://static.news.ru/photo/4a6da528-a166-11e9-8124-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Боброва и Дмитрий Соловёв Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном зачёте, чемпионка Европы Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры.

Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило. Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению, — написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на негативные комментарии под постом в своём Instagram, в котором спросил подписчиков, на какой из двух Porsche ему ехать, писал News.ru.