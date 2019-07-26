https://static.news.ru/photo/2185a3b2-af86-11e9-b760-fa163e074e61_1024.jpg Густаво Айон Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал мексиканского центрового Густаво Айона.

Контракт рассчитан на один год, сообщает пресс-служба команды. Детали соглашения не уточняются.

В прошедшем сезоне 34-летний баскетболист провёл за испанский «Реал» 35 матчей, набирая в среднем 7,2 очка, 5,8 подбора и 2,3 передачи. В Евролиге спортсмен сыграл 31 матч со средним показателем 8,3 очка, 6,0 подбора и 2,9 передачи.

Баскетбольный клуб «Зенит» расстался с американским защитником Коди Миллером-Макинтайром, ранее писал News.ru.