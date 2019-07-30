https://static.news.ru/photo/ecc9c45e-b35f-11e9-b7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб «Химки» объявил об уходе американского нападающего Малькольма Томаса по истечении срока контракта.

Продлевать соглашение подмосковная команда не стала.

30-летний форвард провёл два сезона за «Химки», является двукратным обладателем серебряной медали Единой лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне Томас сыграл за «жёлто-синих» 66 матчей, набирая в среднем за игру 8,1 очка, а также 4,8 подбора и 1,7 передачи.

Новичок «Химок» Сергей Карасёв заявил, что с командой «будем бороться за победу в Единой лиге», писал News.ru.