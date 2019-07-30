Баскетбольный клуб «Химки» объявил об уходе американского нападающего Малькольма Томаса по истечении срока контракта.
Продлевать соглашение подмосковная команда не стала.
30-летний форвард провёл два сезона за «Химки», является двукратным обладателем серебряной медали Единой лиги ВТБ.
В прошедшем сезоне Томас сыграл за «жёлто-синих» 66 матчей, набирая в среднем за игру 8,1 очка, а также 4,8 подбора и 1,7 передачи.
Новичок «Химок» Сергей Карасёв заявил, что с командой «будем бороться за победу в Единой лиге», писал News.ru.