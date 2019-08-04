Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что зимой выступит на чемпионате и Кубке России и попытается вернуться в национальную сборную.
Готовлюсь к зиме. Тренируюсь. Зимой буду бегать на чемпионате России, Кубке России. Попытаюсь отобраться в команду, — заявила спортсменка в видеоблоге Тимофея Лапшина LapshinLive.
Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону — 2017 в смешанной эстафете, победительница и призёр этапов Кубка мира объявила о завершении спортивной карьеры в 2018 году.
Ранее Подчуфарова в интервью News.ru рассказала о ситуации в российском биатлоне, а также о своём отношении к смене гражданства.