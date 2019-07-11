Фото: Yuzuru Sunada/Global Look Press

Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из команды Bahrain Merida стал победителем 6-го этапа многодневки «Тур де Франс».

Вторым финишировал итальянец Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), третьим — бельгиец Ксандро Мёррис (Wanty-Gobert).

Новым лидером генеральной классификации после шести этапов стал Чикконе, сместив француза Жулиана Алафилиппе (Deceuninck — Quick Step).

Протяженность шестого, горного этапа Мюлуз — Планш Де Бель Фий составила 160,5 км.

Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-hansgrohe стал победителем 5-го этапа многодневки «Тур де Франс», писал News.ru.

 

 

 

 

News.ru в соцсетях