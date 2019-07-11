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Возможной причиной смерти гандболистки сборной России Екатерины Королёвой, по данным окружной прокуратуры Эльблонга (Польша), стало утопление.

В среду была проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению, наиболее вероятной причиной смерти было утопление, — приводит слова представителя прокуратуры РИА Новости. Королёва скончалась после того, как прыгнула с пирса...