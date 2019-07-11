Бельгийский велогонщик Дилан Тёнс из команды Bahrain Merida стал победителем 6-го этапа многодневки «Тур де Франс».
Вторым финишировал итальянец Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), третьим — бельгиец Ксандро Мёррис (Wanty-Gobert).
Victory for— Tour de France (@LeTour)
@dylan_teuns!
Victoire pour
@dylan_teuns! #TDF2019 pic.twitter.com/ySZiNdNMP7 11 июля 2019 г.
Новым лидером генеральной классификации после шести этапов стал Чикконе, сместив француза Жулиана Алафилиппе (Deceuninck — Quick Step).
Протяженность шестого, горного этапа Мюлуз — Планш Де Бель Фий составила 160,5 км.
Словацкий велогонщик Петер Саган из команды Bora-hansgrohe стал победителем 5-го этапа многодневки «Тур де Франс», писал News.ru.