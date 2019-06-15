Российский бегун Артём Денмухаметов, специализирующийся на дистанции 400 м, временно отстранён от соревнований за сотрудничество с тренером Владимиром Казариным.
Специалист пожизненно дисквалифицирован из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает независимый орган по контролю за соблюдением соответствующих правил Athletics Integrity Unit (AIU) на официальной странице в Twitter.
Антидопинговая лаборатория Бухареста скрыла положительные допинг-тесты как минимум троих спортсменов по просьбе Румынского национального антидопингового агентства (АНАД), писал News.ru.