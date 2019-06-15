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Антидопинговая лаборатория Бухареста скрыла положительные допинг-тесты как минимум троих спортсменов по просьбе Румынского национального антидопингового агентства (АНАД).

Это было сделано после прошения главы агентства Румынии Грациелы Елены Вайяле. Свой пост она сохраняла с момента основания в 2005 году до января 2019-го. Генеральный директор АНАД Валентина Александреску закрывала...