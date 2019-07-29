Российская национальная команда на тренировочной базе в подмосковном Новогорске продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. После открытой тренировки на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент News.ru, ответил главный тренер сборной Сергей Базаревич.

В отсутствие Хвостова ищем внутренние резервы

— Команда уже неделю тренируется в Новогорске. В каком состоянии приехали в расположение сборной баскетболисты?

— Кто-то из них больше отдыхал, кто-то меньше. Но все были в довольно неплохой форме, что позволило нам быстро прийти к серьёзной работе.

— Какова ситуация с Тимофеем Мозговым и Алексеем Шведом, которых сейчас нет в расположении сборной?

— Ситуация какой была ранее, такой и осталась. Ничего не изменилось с тех пор, как вы набросили на вентилятор. Мы ждём 1 августа, чтобы определиться с Тимофеем. Швед придёт к нам позже. Дату пока озвучивать не будем, хотя знаем её.

— Как прокомментируете отсутствие Дмитрия Хвостова из-за травмы?

Дмитрий Хвостов (слева) Сергей Лантюхов/News.ru

— Мы столкнулись с большими проблемами на позиции разыгрывающего. Не секрет, что Хвостов был определяющим игроком в сборной в последние несколько лет. Во всяком случае, в те годы, когда работаю со сборной. В отсутствие Хвостова мы ищем как внутренние резервы, так и варианты, как несколько перестроить и адаптировать игру.

— Какова атмосфера в команде?

— Ну, пока драк не было, все настроены должным образом. В первую неделю сбора была отличная работа. Надеюсь, продолжим в том же духе. И вещи, связанные с отсутствием некоторых игроков и определённой спецификой состава, нивелируем тем, что будем готовы максимально хорошо.

— Какая задача ставится перед сборной на ближайшие контрольные игры с Иорданией и Ираном в рамках товарищеского турнира в Москве в начале августа?

— Соперников у нас тренерский штаб просматривает, но сейчас я даже не хочу обращать на это внимания. Для нас важно будет посмотреть, что мы сделали за эти первые десять дней сбора. А также дать возможность набрать игровую практику тем баскетболистам, которые в последнее время её не имели — например, Мише Кулагину. Защитник ЦСКА вообще не играл последние полгода, и это чувствуется в тренировках: игрового тонуса, ритма ему не хватает. Каким-то игрокам дадим больше или меньше игрового времени в зависимости от того, кто сколько провёл времени на паркете по ходу прошлого сезона. А также необходимо проверить на практике те мысли, которые у нас есть по поводу адаптации игры.

— Как оцените просмотровый сбор, который предшествовал основному и в котором принимали участие многие молодые и не очень опытные баскетболисты, входящие в ближайший резерв главной команды страны?

— Это был суперсбор! Потому что сразу четыре человека по его итогам подключились к тренировкам с основным составом. Это нам очень помогло.

В Россию не хотят ехать играть контрольные матчи

— Национальная команда получила на подготовку к чемпионату мира чуть больше месяца. Это достаточный срок или хотелось бы большего?

— Знаете, я перестал мыслить такими категориями, достаточный это срок или нет. Потому что когда-то, во времена Советского Союза, и восьми месяцев было недостаточно для подготовки, люди перед Олимпиадами базовые клубы для сборной создавали и собирали в них всех лучших баскетболистов, чтобы они по ходу всего сезона могли сыграться. Сейчас кто-то имеет возможность готовиться больше, другие — не могут, поэтому мы посчитали, что тот срок, который у нас есть, и будет оптимальным. Безусловно, любому тренеру хочется получать в своё распоряжение игроков на как можно более длительный срок, потому что в таком случае есть возможность свои определённые задумки лучше исполнить. Но в ситуации, когда мы имеем длинный клубный сезон, тем более что в составе сборной много игроков ЦСКА, которые полностью выкладывались на протяжении длительного времени — с учётом Евролиги, мы должны все эти факторы принимать во внимание.

— До старта чемпионата мира наша сборная проведёт порядка десяти контрольных матчей. Соперники в них подбирались с учётом того, чтобы смоделировать игру против наших соседей по группе на ЧМ — Аргентины, Нигерии и Кореи?

— Я бы с удовольствием ответил вам на этот вопрос утвердительно, но мы живём в таких реалиях, когда необходимо использовать предоставившиеся возможности. К сожалению, в Россию люди не хотят ехать играть. Мы хотели перед стартом мирового первенства сыграть спарринги в Хабаровске, практически уже договорились, но в итоге так и не нашли соперников. Конечно, я сейчас могу сказать, что мы подбирали спарринг-партнёров по стилю, но на самом деле Иран и Иордания просто согласились к нам приехать. А что касается других этапов подготовки, то есть других товарищеских турниров за рубежом, — скорее это игры, которые устраивают нас по датам проведения. Например, мы дали согласие на участие в турнире в Италии, зная лишь, что среди соперников будут хозяева. В принципе, получилось неплохо. Может быть, было бы совсем хорошо, если бы ближе к чемпионату мира встретились бы с какой-нибудь азиатской сборной. Но не получилось.

Круг игроков приличного уровня у нас ограничен

(Затем последовали вопросы от корреспондента News.ru)

— Как вы оцените тот факт, что с отъездом Мозгова из «Орландо» у России не осталось ни одного представителя в НБА? Это действительно кризис российского баскетбола или просто стечение обстоятельств?

Тимофей Мозгов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— (После паузы.) НБА — такая штука, что можно этот факт считать и стечением обстоятельств, и наличием кризиса в нашем баскетболе. Да, у нас нет массы игроков, которые могли бы уехать в НБА и заиграть там, но отдельные баскетболисты нашей сборной при определённом стечении обстоятельств вполне могли бы за океаном закрепиться. Наверное, если бы они не получали бы здесь тех денег, которые получают, то сильнее стремились бы в НБА. Кто-то, как, например, Андрей Воронцевич, в какой-то момент имел приглашение от заокеанских клубов, но предпочёл остаться здесь, кто-то, как Сергей Карасёв и Швед, играли там.

— Что вы думаете по поводу активного перемещения игроков между петербургским «Зенитом» и «Химками» нынешним летом? Помогут ли эти переходы баскетболистам взбодриться, возможно, перезагрузить свои карьеры? И как это может сказаться на игре сборной?

— На мой взгляд, это не имеет особого значения, потому что «Зенит» и «Химки», как и ЦСКА, будут играть в Евролиге. Если заглянуть в завтрашний день и сопоставить игры клубов в этом турнире с окнами для матчей сборной, то национальная команда может вообще никого не получить из этих трёх клубов. Или будем надеяться на добрую волю руководства наших ведущих команд: отпустят они игроков в сборную или не отпустят. А сам факт, что баскетболисты перемещаются между топ-клубами, говорит о том, что круг игроков приличного уровня у нас очень ограничен. Потому эти ребята и востребованы.

— Чемпионат мира — сам по себе важный турнир, но он ещё и служит отборочным к Олимпиаде-2020 в Токио. Как оцените условия квалификации на Игры, согласно которым олимпийские путёвки получат лишь семь лучших сборных мирового первенства, при этом только две из них — европейские?

— А это точно правильная информация? Хм!.. Знаете, я вообще перестал оценивать подобные вещи: какова формула турнира, какие окна выделяются для сборных... Вот есть определённая данность — значит, вот такая она и есть. У меня и так достаточно поводов для волнения, чтобы переживать ещё по поводу критериев отбора на Олимпиаду. Вот, к примеру, мы могли бы на чемпионат мира отобраться через европейское первенство — и не участвовать во всём том, что потом было. Поэтому мы лишь выполняем то, что нам предписывает регламент соревнований.