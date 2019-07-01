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Женская сборная России по баскетболу в матче чемпионата Европы одержала победу над командой Белоруссии.

Встреча завершилась cо счётом 76:62. Благодаря этой победе российская национальная команда вышла в плей-офф турнира. Это произошло несмотря на два поражения в первых двух матчах. Министр спорта России Павел Колобков...