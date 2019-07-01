Московский баскетбольный клуб ЦСКА борется с турецким «Анадолу» за подписание центрового сборной Германии Йоханнеса Фойгтманна.
В случае удачной сделки «красно-синие» готовы расстаться с Отелло Хантером, сообщают «
26-летний баскетболист покинул испанскую «Басконию» по истечении контракта. В прошедшем сезоне Евролиги немецкий спортсмен набирал в среднем 7,5 очка, 2,6 передачи и 5,8 подбора.
Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» сделал предложение бывшему атакующему защитнику ЦСКА Нандо де Коло, ранее писал News.ru.