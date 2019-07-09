Баскетболист подал в суд на художника и требует $2 млн компенсации
Андрей Лёвин
11:23, 09 июля 2019
https://static.news.ru/photo/a63494a8-a223-11e9-999e-fa163e074e61_1024.jpgЯннис АдетокунбоФото: Keith Allison/wikimedia.org
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подал в суд на жителя Пенсильвании Джиндера Богала.
Как сообщает Reuters, художник и дизайнер Богал на своём сайте продаёт одежду с принтами, на создание которых его вдохновили игроки лиги.
В случае с Яннисом, греком по национальности, баскетболист представлен в виде жителя античной Греции с короной из оленьих рогов на голове — частью логотипа «Милуоки». Дизайн Богал опубликовал изображение под названием Greek Freak — прозвище игрока в НБА. Ранее Адетокунбо зарегистрировал своё прозвище как торговую марку, а художник не обращался к нему с просьбой использовать это название.