Тяжёлый форвард Айзейя Хикс стал игроком саратовского баскетбольного клуба «Автодор».
Как сообщает официальный сайт команды, с 25-летним американцем подписано соглашение на один год.
Мы рады, что сложные переговоры завершились успешно и мы получили в свой состав игрока такого высокого уровня. Айзейя обладает опытом выступления в НБА и способен решать любые задачи на позиции 4-5-го номера, — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.
Сезон-2018/19 Хикс провёл в составе «Нью-Йорк Никс», где сыграл три матча со средними показателями 4,0 очка, 2,3 подбора и 1,0 блок-шота за игру.
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