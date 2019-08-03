https://static.news.ru/photo/adf8d0a4-b5f2-11e9-b4e6-fa163e074e61_660.jpg Айзейя Хикс Фото: Robert Willett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тяжёлый форвард Айзейя Хикс стал игроком саратовского баскетбольного клуба «Автодор».

Как сообщает официальный сайт команды, с 25-летним американцем подписано соглашение на один год.

Мы рады, что сложные переговоры завершились успешно и мы получили в свой состав игрока такого высокого уровня. Айзейя обладает опытом выступления в НБА и способен решать любые задачи на позиции 4-5-го номера, — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.

Сезон-2018/19 Хикс провёл в составе «Нью-Йорк Никс», где сыграл три матча со средними показателями 4,0 очка, 2,3 подбора и 1,0 блок-шота за игру.