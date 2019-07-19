https://static.news.ru/photo/3a1df07e-ac4c-11e9-bbf4-fa163e074e61_1024.jpg Мак Хортон (слева) Фото: Bai Xuefei/Global Look Press

Австралийский пловец Мак Хортон финишировал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, после чего отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну.

Также представитель Австралии отказался с ним фотографироваться и пожимать руку.

Мне бы не хотелось комментировать эту ситуацию, поскольку наша команда сконцентрирована на выступлении на чемпионате мира, — приводит слова пресс-секретаря австралийской команды ТАСС .

В феврале 2019 года китайский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион отказался сдавать мочу, а затем молотком разбил контейнер, в котором находились пробирки допинг-пробы крови, и забрал свои анализы на глазах у представителей допинг-контроля. Международная федерация плавания (FINA) не стала рассматривать этот инцидент, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило добиться пересмотра случившегося.

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