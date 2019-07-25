Женская сборная Австралии по плаванию стала первой в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Австралийки показали результат 7 минут 41,50 секунды. Таким образом, они превзошли достижение китаянок, установленное в июле 2009 года (7 минут 42,08 секунды).
Российская команда в составе Анны Егоровой, Анастасии Гуженковой, Валерии Саламатиной и Вероники Андрусенко стала пятой.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.
Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва брассом на 200 м, писал News.ru.