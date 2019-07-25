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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой ресторан она хотела бы открыть.

Японский. Причём, какого в Москве ещё не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура... У меня в новой квартире даже...