https://static.news.ru/photo/9c9223ac-a8c7-11e9-aa8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Победителем 11-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс» стал австралийский гонщик Калеб Эван из команды Soudal Lotto.

Дистанцию в 167 километров между городами Альби и Тулуза он преодолел за 3 часа 51 минуту 26 секунд. Вторым и третьим с тем же временем финишировали соответственно голландец Дилан Грёневеген из Jumbo-Visma и итальянец Элиа Вивиани (Deceuninck — Quick Step).

Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha Alpecin, приехав к финишу через 31 секунду после лидеров, занял по итогам этапа 78-е место. Это позволило ему подняться в генеральной классификации на 63-ю позицию, отставая от лидера общего зачёта — француза Жюльена Алафилиппа (Deceuninck — Quick Step) — на 40 минут 37 секунд.

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