https://static.news.ru/photo/5dcef760-8f5b-11e9-9783-fa163e074e61_1024.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о том, как катался в паре с известным российским тренером Этери Тутберидзе.

Мы с Этери даже катались в паре! Правда, уже тогда она была выше меня. Она мне всё время припоминает, что я сказал, что не буду с ней кататься, — заявил Авербух на YouTube-канале Елены Родиной.

Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в паре с Ириной Лобачёвой. Кроме того, он был факелоносцем российской команды на зимних ОИ 2014 года.

Ранее News.ru писал, что Авербух назвал Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».