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Антидопинговая лаборатория Бухареста скрыла положительные допинг-тесты как минимум троих спортсменов по просьбе Румынского национального антидопингового агентства (АНАД).

Это было сделано после прошения главы агентства Румынии Грациелы Елены Вайяле. Свой пост она сохраняла с момента основания в 2005 году до января 2019-го. Генеральный директор АНАД Валентина Александреску закрывала глаза на её работу, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не была в курсе, так как документ был конфиденциален.

Ранее бывшие директор лаборатории Бухареста Валентин Поп и его заместитель Мирела Зорио скрыли два положительных допинг-теста, за что их уволили, представлено в отчёте от ноября 2017 года.

Несмотря на предыдущий опыт, АНАД продолжало оказывать влияние на лабораторию.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.