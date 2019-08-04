Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков прокомментировал поражение от команды Ирана в товарищеском турнире.
Пока готовность можно оценить на 50 процентов. Ждём, когда к команде присоединятся Дмитрий Кулагин и Алексей Швед. Мы очень отвратительно действовали в защите, нам забросили больше 90 очков. Плюс проиграли подбор в атаке, — приводит слова Зубкова корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 91:84.
Исполком Российской федерации баскетбола принял решение подать заявку на проведение в нашей стране женского Кубка мира в 2022 году, писал ранее News.ru.