https://static.news.ru/photo/341eb090-b6c0-11e9-af2e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Зубков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков прокомментировал поражение от команды Ирана в товарищеском турнире.

Пока готовность можно оценить на 50 процентов. Ждём, когда к команде присоединятся Дмитрий Кулагин и Алексей Швед. Мы очень отвратительно действовали в защите, нам забросили больше 90 очков. Плюс проиграли подбор в атаке, — приводит слова Зубкова корреспондент News.ru.

Встреча завершилась со счётом 91:84.

Исполком Российской федерации баскетбола принял решение подать заявку на проведение в нашей стране женского Кубка мира в 2022 году, писал ранее News.ru.