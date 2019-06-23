https://static.news.ru/photo/4db5e1cc-95d7-11e9-acdb-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американский хореограф Джоджо Гомез заявила, что хотела бы поработать с российской фигуристкой Алиной Загитовой.

Она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с радостью обучила её хореографии и потанцевала бы с ней. Но то, что сделал её тренер — неприемлемо и непрофессионально, — написала Гомез в своём Instagram-аккаунте.

22 июня американка заявила, что новая программа Загитовой под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня та же, и расстановка элементов по таймингу, уточнила танцовщица.

17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. На ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии Загитова откатала показательную программу под песню Bad Guy. Эта композиция является любимой у партнёра фигуристки по сборной России и одной из главных конкуренток — Евгении Медведевой.

Ранее News.ru писал, что Загитова удалила фото с прямой линии Путина.