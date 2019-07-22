https://static.news.ru/photo/3be1b942-ac54-11e9-aeed-fa163e074e61_1024.jpg Лилли Кинг Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг назвала «крутым» поступок австралийского пловца Мака Хортона на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Представитель Австралии, финишировавший вторым, отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну во время награждения тройки сильнейших.

Мы все были в ожидании церемонии награждения, чтобы увидеть, что случится. Это было круто. Когда мы зашли в столовую, Хортон проследовал за нами, и все присутствующие аплодировали ему, — приводит слова Кинг The Guardian.

Кроме того, спортсменка добавила, что никто не станет защищать спортсменов из Международной федерации плавания (FINA).

Здорово, что спортсмены в едином порыве поддержали его. Не думаю, что кто-либо из FINA будет защищать спортсменов, так что спортсмены должны защищать себя сами, — добавила она.

В феврале 2019 года китайский пловец, трёхкратный олимпийский чемпион отказался сдавать мочу, а затем молотком разбил контейнер, в котором находились пробирки допинг-пробы крови, и забрал свои анализы на глазах у представителей допинг-контроля. Международная федерация плавания (FINA) не стала рассматривать этот инцидент, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило добиться пересмотра случившегося.

Россияне завоевали серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира, писал News.ru.