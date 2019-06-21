Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о допинговых проверках российских спортсменов в преддверии Европейских игр в Минске.

Повышенного внимания к спортсменам со стороны антидопинговых служб не наблюдается. В прошлый раз обязательным условием участия в играх были определённые нормативы по количеству проб, но на этот раз такого нет,...