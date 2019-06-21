Агент двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал, сколько фигуристы зарабатывают на рекламе.
Может ли доход российского топ-фигуриста за год только от рекламы перевалить за десятки миллионов рублей? В случае Медведевой это вполне разумные деньги, — цитирует Матуа
Газета.ru.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».