https://static.news.ru/photo/2fe2de7c-99bd-11e9-af74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что современное фигурное катание стало слишком жестоким.

Главное, чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается... В данный момент фигурное катание стало очень жестоким видом спорта, — написала фигуристка в своём Instagram-аккаунте.

Сотникова выиграла золото Олимпиады в 2014 году. Она стала первой российской одиночницей, победившей на Играх. Кроме золотой медали Олимпиады в активе у спортсменки есть два серебра чемпионата Европы и четыре победы на чемпионатах России.

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