Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской исполнил двойной сальхов на ледовом шоу в японском Саппоро.
Я так рад видеть, как мой сын Алекс Плющенко впервые исполняет двойной сальхов перед японскими болельщиками. Саппоро останется в моей памяти городом, где Саша впервые исполнил двойной прыжок в шоу, — написал Плющенко-старший в своём Instagram-аккаунте.
36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).
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