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Тренерский штаб сборной России по синхронному плаванию объявил состав национальной команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Федерацию синхронного плавания России, с технической программой соло выступит Светлана Колесниченко, с произвольной — Светлана Ромашина. Они обе также будут выступать с технической и...