https://static.news.ru/photo/9a42c1b6-b2ad-11e9-8219-fa163e074e61_660.jpgАлла Лобода и Павел ДроздФото: Нина Зотина/РИА Новости
Российская фигуристка Алла Лобода, которая выступала в паре с Павлом Дроздом, объявила о завершении спортивной карьеры в 20 лет.
В честь меня и Паши Дрозда поднимался флаг России в Риге, Гданьске, Куршевеле, два раза в Барселоне, Братиславе, Линце, Таллине. Мне безумно приятно вспоминать эти моменты. Наш дуэт Лобода — Дрозд, думаю, запомнился многим, — написала Лобода в своём Instagram-аккаунте.
Лобода и Дрозд являются двукратными призёрами юниорских чемпионатов мира, трёхкратными призёрами финалов юниорского Гран-при.