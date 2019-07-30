Алла Лобода и Павел Дрозд Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Российская фигуристка Алла Лобода, которая выступала в паре с Павлом Дроздом, объявила о завершении спортивной карьеры в 20 лет.

В честь меня и Паши Дрозда поднимался флаг России в Риге, Гданьске, Куршевеле, два раза в Барселоне, Братиславе, Линце, Таллине. Мне безумно приятно вспоминать эти моменты. Наш дуэт Лобода — Дрозд, думаю, запомнился многим, — написала Лобода в своём Instagram-аккаунте.

Лобода и Дрозд являются двукратными призёрами юниорских чемпионатов мира, трёхкратными призёрами финалов юниорского Гран-при.

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Мои откровения о ФК. В честь меня и Паши Дрозда поднимался флаг России в Риге, Гданьске, Куршевеле, городе Нагойя ( Япония), два раза в Барселоне, Братиславе, Линце, Таллине, Марселе, Дебреце, Тайбэе, Бергамо. Мне безумно приятно вспоминать эти моменты. Наш дуэт Лобода -Дрозд , думаю, запомнился многим. Свой след в танцах на льду мы оставили. Хочу сказать спасибо Паше за наш совместный путь, спасибо тренерам Ксении Геннадиевне Румянцевой и Екатерине Валерьевне Волобуевой за то, что привели нас к победам. Спасибо Антону Шибневу за наш год совместной работы, за то что всегда поддерживал и верил, и по сей день поддерживает меня в профессиональном становлении,я многому научилась за это время и по-настоящему полюбила кататься. Спасибо Анжелике Алексеевне Крыловой, что поддержала в трудную минуту. Спасибо Софье Николаевне Киташевой, с которой я начинала в клубе ЦСКА. Но сейчас я понимаю, что передавая всё, чему меня научили мои наставники своим маленьким ученикам, я принесу гораздо больше пользы. Я только пробую, совершаю первые шаги в качестве тренера. Но уже безумно воодушевлена и взволнована.

Публикация от Alla Loboda (@aaloboda)

Ранее шведский футболист Златан Ибрагимович признался, что может вернуться в амстердамский «Аякс» после завершения карьеры, писал News.ru.

 

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