https://static.news.ru/photo/c785cdca-9021-11e9-8f12-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Хасанкаев Фото: vk.com/han2014

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев скончался на сборах в Крыму 15 июня.

Как сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert, 17-летний атлет отошёл от туристической группы и не вернулся.

В пресс-службе МЧС подтвердили тот факт, что спортсмен 2001 года рождения действительно обнаружен мёртвым.

В поисках биатлониста были задействованы кинологи. О причинах гибели юного спортсмена не сообщается.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров 2019 года в словацком Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке.

Ранее News.ru писал, что чемпионка США в беге умерла от рака в 32 года.