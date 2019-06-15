Российский биатлонист Артемий Хасанкаев скончался на сборах в Крыму 15 июня.
Как сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert, 17-летний атлет отошёл от туристической группы и не вернулся.
В пресс-службе МЧС подтвердили тот факт, что спортсмен 2001 года рождения действительно обнаружен мёртвым.
В поисках биатлониста были задействованы кинологи. О причинах гибели юного спортсмена не сообщается.
Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров 2019 года в словацком Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке.
Ранее News.ru писал, что чемпионка США в беге умерла от рака в 32 года.