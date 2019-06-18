https://static.news.ru/photo/a76b581c-91a1-11e9-a3ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки ещё 14 российских легкоатлетов на выступление на мировых турнирах в нейтральном статусе.

Полностью список допущенных спортсменов можно увидеть здесь .

Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях ИААФ допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.

В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.