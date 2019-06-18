Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки ещё 14 российских легкоатлетов на выступление на мировых турнирах в нейтральном статусе.
Полностью список допущенных спортсменов можно увидеть
Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях ИААФ допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.
В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.