Велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП на тренировке.
Девушка скончалась на 15-м году жизни.
Как сообщает сайт УМВД Оренбургской области, инцидент произошёл 20 июня на третьем километре автомобильной дороги Гай — Ириклинское.
Предварительно следствие установило, что 38-летний мужчина управлял «Ладой» и наехал на 14-летнюю школьницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.