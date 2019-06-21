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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова удалила фотографию с прямой линии президента России Владимира Путина из своего аккаунта в Instagram.

Спортсменка провела в студии четыре часа и спросила, когда в России пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Ответа на свой вопрос она не получила, а после удалила фотографию из студии....