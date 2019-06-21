Фото: pixabay.com

Велогонщица из Оренбургской области погибла в ДТП на тренировке.

Девушка скончалась на 15-м году жизни.

Как сообщает сайт УМВД Оренбургской области, инцидент произошёл 20 июня на третьем километре автомобильной дороги Гай — Ириклинское.

Предварительно следствие установило, что 38-летний мужчина управлял «Ладой» и наехал на 14-летнюю школьницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.

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