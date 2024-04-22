В США 50-летняя любительница молодых рассказала о сложностях в личной жизни 50-летняя американка Тара решила скрывать отношения с молодыми мужчинами

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В США 50-летняя местная жительница, которая вступает в отношения с мужчинами вдвое моложе себя, рассказала, что такой образ жизни нередко приводит к проблемам и неловким ситуациям, сообщает Daily Star. По словам Тары из штата Юта, лучше скрывать подобные предпочтения.

Нужно держать такой образ жизни в тайне. Потому что это странно, когда у тебя есть дети того же возраста, что и партнеры, — заявила Тара.

Она рассказала, что ее последнему бойфренду было 25 лет. В то же время ее сыновьям 24 года и 30 лет. Тара призвала женщин зрелого возраста, которые вступают в отношения с молодыми людьми, с осторожностью общаться с ровесницами. Американка объяснила это тем, что может возникнуть ситуация, когда очередным любовником становится сын приятельницы. Тара констатировала, что такой образ жизни «не для слабонервных».

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