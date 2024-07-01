Тренер предложил мотивацию для регулярных занятий спортом Тренер Гуфранова: сформулируйте собственные мотив и цель для занятий спортом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для регулярных занятий спортом важно поставить перед собой цель, заявила в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-тренер Ксения Гуфранова. Она предложила сформулировать мотив, который будет двигать человека к цели, например, укрепить мышцы спины.

Сформулируйте свои собственные мотив и цель. Например, частая цель — скорректировать фигуру. <...> Другая цель — укрепить мышцы спины и избавиться от болевых ощущений. Третья — пробежать полумарафон тогда-то и в таком-то городе, — предложила Гуфанова.

Она также посоветовала выбрать те направления спорта, которые не будут «бить по карману», а также будут находиться поблизости от дома. Еще одним важным фактором станет форма для занятий.

Гуфанова напомнила, что при спорте важно постепенно увеличивать нагрузку. В противном случае мотивация быстро угаснет. Убедить себя заниматься можно в компании близких, так как друзья могут отчитываться друг перед другом об успехах, подбадривать и подталкивать к регулярному посещению зала, а также соревноваться на спор.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее отметил, что жители страны, которые отказываются от физической активности, наносят значительный ущерб государственной экономике. По его словам, эту сумму можно оценить в 350 млрд рублей.