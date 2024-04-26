Стример случайно поймал девушку на измене во время трансляции Стример Gara узнал об измене девушки во время совместной онлайн-трансляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стример под ником Gara случайно поймал на измене во время трансляции свою девушку Indiya, которая также проводит стримы на платформе Twitch, сообщает Dexerto. Уточняется, что парень расстался с возлюбленной, когда узнал о неверности с ее стороны.

Молодой человек транслировал в Сети свидание с девушкой. Пара пришла в ресторан, но Gara не понравилось меню. Тогда Indiya дала ему свой телефон, чтобы он выбрал другое заведение. Парень какое-то время пользовался смартфоном девушки, но потом она резко выхватила устройство. При этом Gara посмотрел в камеру с открытым от удивления ртом. Вскоре после этого Indiya прервала стрим.

Позднее на трансляции другого стримера Gara рассказал, что нашел в телефоне девушки доказательства ее измены. По его словам, Indiya сообщила в переписке другому парню, что сильно скучает по нему.

До этого в Пензенской области сотрудники полиции задержали треш-стримера, который оскорбил участников специальной военной операции. По данным представителя МВД Ирины Волк, задержанный на допросе сообщил, что он выпил и не контролировал свои эмоции, и просил прощения за оскорбление чувств других людей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.