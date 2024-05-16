Стало известно, как выросла доля отказов россиянам в «шенгене» АТОР: доля отказов россиянам в «шенгене» в 2023 году выросла в 13 раз за четыре года

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Каждому пятому российскому заявителю в 2023 году отказали в шенгенской визе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что доля отказов гражданам РФ в шенгене выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.

В 2023 году россияне обращались за «шенгеном» свыше 520 тысяч раз, и почти в 20% случаев в выдаче визы было отказано. В сравнении с 2019 годом доля отказов увеличилась более чем в 13 раз, — сообщили в ассоциации.

В АТОР добавили, что всего в 2023 году россиянами было выдано 520 тысяч шенгенских виз, в том числе 221 тысяча многократных. По сравнению с 2022 годом число многократных виз снизилось на 30%, с 2019 годом — почти в два раза (82,6%)

Ранее сообщалось, что Румыния впервые начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране не создает препятствий россиянам в выдаче шенгенских виз и приветствует любых гостей, независимо от того, откуда они приехали. По его словам, методология выдачи виз не менялась и страна имеет только одно требование в отношении туристов — соблюдение правил и положений страны.