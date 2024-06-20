Секс с мужчиной мечты вызвал стойкое отвращение у женщины

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Женщина встретила мужчину мечты, однако после сексуального контакта почувствовала отвращение из-за резкого неприятного запаха, сообщает Mirror. Она написала о проблеме на женском форуме Mumsnet, отметив, что когда ее новый спутник в одежде — зловоние не ощущается.

Это просто очень странный, но сильный запах. Он мне не нравится. Я никогда раньше не чувствовала такого запаха от мужчины — похоже на запах затхлого пота, — поделилась она.

Девушка рассказала, что после нескольких свиданий мужчина показался ей идеальным. Теперь же вонь кажется ей отталкивающей, и она не знает, как сказать партнеру об этом. Вместе с тем женщина уверена, что причина запаха не в том, что он не принимает душ.

Пользователи форума посоветовали ей обсудить этот момент со спутником, в ответ она пообещала дать ему второй шанс. Она добавила, что мужчина милый, и они прекрасно ладят.

Ранее пилот с большим стажем рассказал, что пассажиры самолетов нередко уединяются в кабинках туалетов, чтобы вступить в интимную связь. В иных случаях, отметил он, люди занимаются сексом прямо на сиденьях «во всех возможных позах».

Также сообщалось, что 50-летняя замужняя женщина попробовала групповой секс на трезвую голову и разочаровалась. Она пожаловалась, что без алкоголя просто не может испытывать страсть к людям, с которыми нет сильной эмоциональной связи.