Россиянам рассказали, как содержать гуся в квартире «Радио 1»: гусю нужно не менее двух квадратных метров для жизни

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Гусю для проживания в квартире необходимо не менее двух квадратных метров, сообщила редакция «Радио 1». Эти птицы могут проживать на застекленном балконе или лоджии, но нуждаются в постоянном доступе к подстилке, кормушке и поилке.

Птицу можно расположить в клетке на застекленном балконе или лоджии. Можно соорудить в одной из комнат или в кладовой небольшой вольер. Если для жилья питомца определяют кладовую, в ней необходимо освещение (не менее 14 часов в сутки). В клетке у гуся необходимо разместить подстилку, кормушку и поилку. Обязательно нужно установить емкость с камушками. Они необходимы для нормального пищеварения. Подстилку необходимо менять ежедневно, — говорится в публикации.

Кроме того, пернатый питомец должен питаться три раза в день. В его рацион летом будет входить трава, а зимой — сено. Помимо этого, несколько раз в неделю гусю стоит давать мясной фарш. Наибольшей трудностью в содержании птицы может стать туалет, так как ее практически невозможно приучить к лотку. Выходом из этой ситуации могут стать многоразовые памперсы, защищающие помещение от загрязнений.

Кроме того, гусь может привыкнуть к семье, но нападать на гостей. Такие птицы обладают своенравным и ревнивым характером. Они способны устроить погром в жилье, из-за чего владельцу стоит задуматься о подрезке крыльев. В неволе гусь может прожить до 30 лет. Однако перед его заведением стоит оценивать свои возможности.

Представители комитета по ветеринарии Мурманской области ранее рассказали о том, что регион ежедневно сталкивается со случаями, когда птицы улетают из дома хозяев. По их словам, найти любимцев семьи помогают микрочипы, которые внедряют под кожу при специальной операции.