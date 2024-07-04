Россиянам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в Турции Турэксперт Ансталь: туристам не стоит настойчиво приставать к турчанкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одиноким туристам при поездке в Турцию ни в коем случае нельзя приставать к местным жительницам, предупредила тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт уточнила, что также парам не стоит выставлять свои отношения напоказ. По ее словам, в Турции слишком яркие проявления чувств считаются нежелательными.

Если вы одинокий мужчина и вам понравилась турчанка, то тут стоит попридержать коней в своем явном и ярком проявлении чувств. Мусульманство имеет правила во взаимоотношении с противоположным полом. Поэтому если вдруг вы слишком явно будете флиртовать, то возможны некоторые проблемы, — пояснила эксперт.

Ансталь уточнила, что Турция - достаточно лояльная к путешественникам страна, но все же она является мусульманской. Эксперт порекомендовала при посещении религиозных мест обязательно обращать внимание на внешний вид: стоит закрыть руки и отказаться от откровенных нарядов и коротких шорт.

Конечно же, на отдыхе мы очень много фотографируемся, но не стоит забывать, что военные объекты, государственные объекты и тому подобное — то, что лучше на свои объективы не запечатлевать, — заключила тревел-блогер.

Ранее Ансталь рассказала, что основным конкурентом Турции для туристов является Египет. Речь идет о поездках формата «все включено». По ее словам, еще одной альтернативой турецким курортам являются Объединенные Арабские Эмираты.