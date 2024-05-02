Россиянам раскрыли секрет приготовления воздушных куличей Эндокринолог Петрова: для воздушных куличей нужно всыпать муку частями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы приготовить куличи воздушными и мягкими, муку нужно всыпать частями, а не всю сразу, рассказала в беседе с «360» врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова. По ее словам, чрезмерное употребление сухофруктов или цукатов ухудшают подъем теста.

Секрет от профессионалов: никогда не добавляйте сразу всю муку — ее всегда уходит чуть больше или чуть меньше. Зависит это от размера яиц и качества муки. Всыпать ее лучше частями, не забивать ею тесто. Если вдруг вы пересыпали муку, тесто можно разжижать с помощью яиц, — объяснила врач.

Эндокринолог отметила, что можно просеять муку дважды, чтобы тесто получилось еще более воздушным. Также лучше замешивать тесто в стеклянной или пластиковой посуде, а не металлической, поскольку металл замедляет процесс брожения, из-за чего тесто медленнее поднимается.

На воздушность и мягкость теста влияет и процесс обминания, добавила медик. Кроме того, ускорить подъем теста можно, поставив его в разогретую до 35–40 градусов электрическую духовку и закрыв дверцу. Если духовка не электрическая, а газовая, тесто нужно поставить в выключенную духовку и рядом поставить емкость с горячей водой.

Ранее стало известно, что приготовление пасхального кулича в этом году выйдет дороже, чем в прошлом. Цена на все компоненты подскочит на 2–6%, общая стоимость продуктов составит 1100 рублей, а стоимость готового кулича будет чуть более 300 рублей, что на 10% больше, чем год назад.