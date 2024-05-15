Россиянам предложили идеи для организации детского отдыха Психолог Малахова: при планировании отдыха нужно учитывать интересы ребенка

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Родителям не стоит использовать точный расчет, организовывая летний отдых для своего ребенка, заявила в беседе с «ФедералПресс» детский психолог Полина Малахова. Они должны учитывать возраст ребенка, его интересы, а также финансовые возможности семьи. Кроме того, стоит помнить о режиме сна и питания, а также правилах безопасности.

Вообще, нет «правильного способа» организовать летний отдых. Что будет устраивать одних родителей, может совершенно не устраивать других. И детей так же, — уточнила психолог.

Она напомнила, что есть несовершеннолетние, которые с удовольствием проведут каникулы в лагере или у бабушки с дедушкой, а есть те, кто предпочел бы остаться дома, играя в компьютерные игры. Родителям стоит соблюдать баланс в организации досуга, а также организовать режим питания и сна. По словам Малаховой, важно следить и за тем, чтобы ребенок не находился на солнце в течение продолжительного времени без головного убора.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев выступил за то, чтобы перенести отдых детей в категорию «социальный туризм». Он является приоритетным в плане развития индустрии для правительства. В стране в 2024 году снизился спрос на пляжный отдых для несовершеннолетних.