Россиянам посоветовали, как выбрать съедобный гриб Президент Союза переработчиков дикоросов Рудаков: очень яркие грибы несъедобны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы выбрать съедобный гриб, нужно посмотреть на его окрас и запах, рассказал в беседе с «Москвой 24» президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков. По его словам, слишком яркие грибы обычно нельзя есть.

Например, если гриб очень яркий, как тот же мухомор, вероятно, он будет несъедобен. Но яркими также бывают и сыроежки, поэтому, если проблем с обонянием нет, лучше ориентироваться на запах. Все несъедобные грибы пахнут соответствующе — у них будет резкий или специфический аромат, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что съедобные лисички обычно растут группами и имеют волнистую шляпку и толстые ножки. Также при срезе они не должны темнеть. Чтобы определить, настоящий ли белый гриб или ложный, также нужно обратить внимание на срез. Кроме того, наличие живности в грибах не должно пугать, так как она считается признаком хорошего продукта.

Если черви, слизни или улитки не едят грибы, они с высокой долей вероятности ядовитые. Но это не относится к лисичкам: в них содержится вещество, которое как раз имеет антипаразитарное свойство. Поэтому в правильной лисичке вы не встретите червей, — добавил Рудаков.

Ранее биолог Михаил Вишневский заявил, что при сборе грибов следует собирать только знакомые виды, чтобы не отравиться. Он добавил, что необходимо знать «в лицо» ядовитые грибы своего региона.