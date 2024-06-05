Психолог рассказал, как успеть реализовать все планы на лето Психолог Хакимов посоветовал заранее составлять четкий план отдыха на лето

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Лето очень быстро пролетит, поэтому лучше заранее составить план отдыха, рассказал в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, рекомендуется сконцентрировать свое внимание на определенной деятельности и стараться придерживаться графика.

Картины отдыха всегда выглядят заманчиво, но на поверку оказываются просто некими яркими и приятными представлениями, которые нужно как-то воплотить в жизнь, — объяснил специалист.

Как утверждает психолог, может казаться, что идеи для отдыха придут сами во время долгожданного отпуска, однако это не так. Рекомендуется заранее спланировать все мероприятия, походы в музеи и поездки на природу. При этом не нужно себя принуждать к активности, которая будет напрягать. Лучше ориентироваться на свои интересы и предпочтения.

Звучит банально, но все мы разные. Кому-то по душе экстрим, прыжки с парашютом или частые велопрогулки, пейнтбол и так далее. А есть те, для кого отлежаться дома с книгой или за просмотром любимого фильма будет отличной идеей, — заключил Хакимов.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин (53%) намерен провести летний отпуск дома, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 28% респондентов заявили, что планируют отдыхать на даче.