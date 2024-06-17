Россиянам назвали три правила по уходу за томатами Агроном Давыдова: томаты после посадки нужно выпалывать и правильно поливать

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Для того чтобы томаты дали хороший урожай больших и сочных плодов, нужно обеспечить выпалывание, мульчирование и правильный полив, рассказала агроном Ксения Давыдова. Ухаживать за саженцами важно даже после высадки в грунт, передает портал «Хибины».

Прежде всего, необходимо регулярно выпалывать все лишнее и рыхлить грунт, отметила эксперт. По ее словам, это поможет избежать появления корки на почве. Кроме того, томаты очень хорошо реагируют на мульчирование любой органикой. Это поможет уменьшить число прополок, обеспечит согревание корней даже в ночное время, сократит испарение влаги, а также запустит процесс развития полезной почвенной микрофлоры, отметила специалист.

Наконец, томатам требуются редкие, но обильные поливы, при которых грунт будет увлажняться до 40 сантиметров в глубину. При этом наиболее лучший эффект обеспечит полив стоячей водой, которую нужно заливать лишь под корневую систему.

Ранее огородник Елена Литвинова заявила, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах «за сущие копейки». Он содержит в себе калий, магний, фосфор, а также витамины группы В.