Россиянам назвали лучшие туристические направления для медового месяца Турагент Сапронова: медовый месяц стоит провести на Кубе или в Таиланде

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Медовый месяц стоит провести на Кубе или в Таиланде, посоветовала турагент Татьяна Сапронова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что Таиланд представляет собой один из самых романтичных курортов. Она порекомендовала обратить внимание на остров Кхао Лак, омываемый Андаманским морем.

Таиланд — один из самых романтичных курортов, особенно остров Кхао Лак, омываемый Андаманским морем: белоснежные пляжи, лазурные волны, скалы. Туристам понравятся уединенные бухты и красивые закаты. Еще один отличный вариант для влюбленных пар — Пхи-Пхи. Это архипелаг из шести крохотных островков, — пояснила эксперт.

При желании провести медовый месяц на Кубе лучше всего выбирать Варадеро или Тринидат, подчеркнула Сапронова. По ее словам, влюбленным могут понравиться знаменитые кубинские улочки, живая музыка и ночные прогулки по диким пляжам под звездами. Также можно рассмотреть для медового месяца Турцию. Эксперт уточнила, что там много диких пляжей, уединенных бухт и живописная природа. Кроме того, для медового месяца подойдет ОАЭ.

В Эмиратах традиционная арабская культура переплетается с современными технологиям. Посетите впечатляющую мечеть шейха Заида и отправьтесь на верблюжью прогулку в пустыню Лива, чтобы испытать незабываемые моменты под звездным небом. Или отправляйтесь в Дубай, поднимитесь на смотровую площадку Бурдж-Халифа с видом на город и Персидский залив, — добавила турагент.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рассказала, что бюджетной альтернативой Турции является Египет. Турэксперт добавила, что также можно рассмотреть Венесуэлу, но важно помнить, что данное направление не подходит для отдыха с детьми из-за длительного перелета.