Россиянам дали советы перед началом дачного сезона Врач Шишонин: приступать к дачным работам можно только с разогретыми мышцами

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Перед тем как приступать к дачным работам, нужно разогреть мышцы, рассказал aif.ru врач-реабилитолог Александр Шишонин. По его словам, после работы на участке рекомендуется сделать упражнения на растяжку.

Ни в коем случае не приступайте к работам на садово-огородном участке, не разогрев мышцы. Для этого подойдёт самая простая разминка — махи, наклоны, приседания, отжимания, вращения кистями и стопами. Но главное — избегайте перегрузок, делайте перерывы, не работайте от зари до зари, — объяснил медик.

Рекомендуется каждый час делать перерыв на 15 минут или чередовать виды деятельности, добавил реабилитолог. Также важно одеваться так, чтобы было не слишком жарко, но и не холодно, самое важное — утеплить поясницу.

Кроме того, при работе на грядках лучше избегать согнутого положения вниз головой, отметил врач. Полоть и сажать надо либо стоя на коленях, либо на низком табурете, но не на корточках. После работы на огороде лучше в спокойном темпе пройтись по округе, сделать упражнения на растяжку или покататься на велосипеде, заключил Шишонин.

Ранее биолог Михаил Краснов порекомендовал использовать приствольные круги, чтобы обеспечить деревьям на даче комфортные условия. По его словам, приствольные круги помогают деревьям получать питание и меньше болеть.