Роскачество рассказало, как приготовить идеальный чай Роскачество: черный чай идеально заваривается при температуре около 100 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество дало советы по приготовлению вкусного чая, рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства. Там отметили, что этот напиток является самым популярным в мире после воды. 21 мая отмечается Международный день чая.

После воды чай является самым популярным напитком в мире. И сегодня, в Международный день чая, делимся с вами секретами приготовления идеального напитка, — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для получения идеального черного чая его нужно заваривать от двух до семи минут при температуре воды 96–100 градусов по Цельсию. В случае с зеленым время составит от одной до трех минут, а температура воды — 80–82 градуса.

Для улуна подойдет температура 85–96 градусов, заваривать напиток следует три минуты. Белый чай получится идеальным, если опустить его на две — три минуты в воду, температура которой составляет 74–77 градусов. Для травяного чая хорошо подходит температура от 80 до 100 градусов, время заваривания — от двух до семи минут.

Также отмечается, что в черный чай можно добавить коровье или растительное молоко, сахар, мед. Травяной чай хорошо сочетается с лимоном или медом. Другие же виды напитка не требуют добавок.

Ранее Роскачество рекомендовало при жарке рыбы на мангале отдавать предпочтение жирным и плотным сортам. Кроме того, ведомство не советует готовить виды рыб с водянистым и рыхлым мясом. Из красной рыбы хорошо подойдет атлантический лосось, а из белой — осетрина.